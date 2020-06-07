Чому в Україні початок літа був холодним: метеоролог розповіла про аномалію

Холодне літо в Україні (фото: РБК-Україна)

Експерт розповіла, чому початок літа в Україні був холодним

Погода в Україні за кілька днів кардинально змінилася. Після тривалих дощів і холоду почалася спека. Це сталося із-за різкого посилення циклонів на півночі Атлантики.

Тому кінець травня-початок червня в Україні були досить холодними, а в Західній Європі і скандинавських країнах навпаки спостерігалося аномальне тепло. Про це розповіла український метеоролог Віра Балабух в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За словами експерта, температурні контрасти стали причиною різкого зниження температури води в Атлантичному океані, особливо в районі течії Гольфстрім.

Саме тому в Якутії температура повітря піднялася до +33 градусів, а в Туреччині – до +43. При цьому через кілька днів відбулося падіння температури майже на 25 градусів – до +10-15.

У цей час в Україні була холодна погода, а у Західній Європі та Скандинавії – навпаки аномальне тепло.

Балабух також розповіла, що взимку в Україну повітря надходило не просто з південних районів Атлантики, але навіть з Африки. При цьому на початку 2020 року в Атлантиці температура повітря була найвищою за весь період спостережень. Через це вода прогрілася до двох метрів вглиб.

Дані аномалії добре були помітні біля Мексиканської затоки, східного узбережжя Америки і на півночі Атлантики.

Нагадаємо, в Київ прийшло метеорологічне літо з тритижневим запізненням.

Раніше експерт дала прогноз погоди на літо 2020 року.

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Автор: Роман Мирончук