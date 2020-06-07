Затяжне і прохолодне: експерт дала прогноз погоди на літо 2020

Погода в Україні влітку 2020 (фото: Синиця Олександр / УНІАН)

Літо в Україні у 2020 році буде затяжним та прохолодним

Погода в Україні влітку 2020 року може бути капризною. Раніше експерти відзначали, що в цьому році в цей період буде набагато менше опадів, через що очікується посуха. Доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко вважає, що літо 2020 року буде відзначатися різкими змінами погодних умов.

Вчений Світлана Бойченко вважає, що травень в останні роки показує температури, які прагнуть до норми. Про це експерт розповіла в інтерв'ю "Сегодня".

"Настав аномальний травень, але не теплий і сухий, а, навпаки, досить прохолодний і вологий як для цього місяця. В наших дослідженнях раніше було відзначено, що вже кілька десятиліть спостерігалася інша тенденція для травня – це перевищення кліматичної норми приземної температури (в середньому 15-16 градусів) на кілька градусів, з проявами погодних ситуацій з аномально високими температурами до 28-30 градусів і зменшенням кількості опадів. Зараз спостерігається зовсім інша погодна ситуація в травні. Лише кілька останніх років травень почав змінюватися, наближаючись до норми. Однак часом ми стаємо свідками теплових хвиль у квітні, причому весна починається досить різко", - зазначає вчена.

На її думку, влітку цього року будуть спостерігатися "погодні гойдалки".

"У будь-якому випадку ми будемо деякий час жити в "погодних гойдалках" – різкі зміни погодних умов від холодних до теплих, від вологих до сухих. Літо може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове", - підкреслила Бойченко.

Також експерт назвала причини аномальної погоди в Україні.

"По-перше, кліматична мінливість взагалі характерна для земної кліматичної системи. По-друге, через зміни клімату земна кліматична система перебуває у збудженому стані й на тій чи іншій території, в той чи інший час це проявляється у вигляді погодних аномальних явищ", - додала Бойченко.

Нагадаємо, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень 2020. Відзначається, що погода в Україні в червні буде тепліше, ніж звичайно, а от кількість опадів буде в нормі.

Раніше ми писали, що головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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Автор: Киселева Анна