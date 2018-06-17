"Почти все задержанные отпущены": начальник ГУ НП подвел итоги проведения "Марша равенства"

Из 57 задержанных перед проведением "Марша равенства" отпустили практически всех

Из 57 задержанных правонарушителей, которые хотели помешать проведению "Марша равенства", пока задержанными остаются только несколько человек. Об этом сообщил глава начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко, передает "УНИАН".

По словам Крищенко, параллельно с заявкой на проведение марша равенства была подана заявка на проведение молебна на Майдане Независимости, в рамках которого его участники должны были высказать свою позицию относительно Марша равенства.

"Но вопреки своей заявке, они, 220 человек перекрыли улицу Владимирскую, с целью препятствования марша", — рассказал представитель полиции.

Полицейские приняли меры для прекращения провокаций, в результате чего были задержаны 57 человек. Крищенко напомнил, что утром произошло два столкновения с полицией. Первое из них случилось около 6 утра на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко, а через час произошла еще одна, также на одной из центральных улиц.

"Сейчас почти все задержанные отпущены. И по нескольким еще решается вопрос о предоставлении оценки в рамках уголовного производства по ст. 345 — нанесение телесных повреждений работникам полиции", — добавил начальник ГУ НП Киева, напомнив, что во время проведения "Марша равенства" пострадало 5 сотрудников полиции.

Кроме того, Крищенко сообщил, что к врачам обратились 6 гражданских лиц.

Напомним, что в Киеве правые активисты, которые протестовали против проведения в столице "Марша равенства" и задержания своих единомышленников, сожгли возле Шевченковского управления полиции флаг ЛГБТ-сообщества.

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