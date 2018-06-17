"Майже всі затримані відпущені": начальник ГУ НП підвів підсумки проведення "Маршу рівності"

З 57 затриманих перед проведенням Маршу рівності" відпустили практично всіх

З 57 затриманих правопорушників, які хотіли перешкодити проведенню "Маршу рівності", поки затриманими залишаються лише кілька людей. Про це повідомив глава начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, передає "УНІАН".

За словами Крищенко, паралельно із заявкою на проведення маршу рівності була подана заявка на проведення молебню на Майдані Незалежності, в рамках якого його учасники повинні були висловити свою позицію щодо Маршу рівності.

"Але всупереч своїй заявці, вони, 220 людей перекрили вулицю Володимирську, з метою перешкоджання маршу", — розповів представник поліції.

Поліцейські прийняли заходи для припинення провокацій, в результаті чого було затримано 57 осіб. Крищенко нагадав, що вранці сталося два зіткнення з поліцією. Перше з них сталося близько 6 ранку на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Шевченка, а через годину сталася ще одна, також на одній з центральних вулиць.

"Зараз майже всі затримані відпущені. І за кількома ще вирішується питання про надання оцінки в рамках кримінального провадження за ст. 345 — нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції", — додав начальник ГУ НП Києва, нагадавши, що під час проведення "Маршу рівності" постраждало 5 співробітників поліції.

Крім того, Крищенко повідомив, що до лікарів звернулися 6 цивільних осіб.

Нагадаємо, що в Києві праві активісти, які протестували проти проведення в столиці "Маршу рівності" і затримання своїх однодумців, спалили біля Шевченківського управління поліції прапор ЛГБТ-спільноти.

Рекомендуємо переглянути відео:

Відео: Як пройшов ЛГБТ-прайд у Києві (video.rbc.ua)