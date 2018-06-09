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"Поддержка придает ему сил": на Майдане устроили флешмоб в поддержку Сенцова (видео)

STYLERLIFE        09.06.2018 - 19:25
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Они читали отрывки из автобиографических произведений режиссера

 В субботу, 9 июня, на Майдане Независимости прошла акция в поддержку политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Информатор".

Так, к флешмобу присоединились известные деятели культуры и искусства, некоторые из которых лично знакомы с Сенцовым. Они со сцены читали отрывки из прозы, которые режиссер написал еще до своего ареста.

Видео: флешмоб в поддержку Олега Сенцова (Youtube-канал/Информатор)

Среди них – режисер Ахтем Сейтаблаев, актриса Римма Зюбина, журналист и телеведущий Олег Панюта, музыкант и радиоведущий Сергей Кузин, а также лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

"Он чувствует себя хорошо. Поддержка, которую сейчас ему оказывают в Украине придает ему сил, чтобы бороться дальше и идти до конца", - сказала организатор акции Анна Паленчук.

Более того, Сейтаблаев уточнил, что планирует снять фильм по мотивам одной из пьес Сенцова, однако точную дату начала съемок называть отказался.

 

Фото: флешмоб в поддержку Олега Сенцова (kiev.informator.ua/Виталий Куздровский)

Кстати, украинского режиссера Олега Сенцова осмотрел консилиум российских врачей. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на управление российской Федеральной службы исполнения наказаний. Как отмечается, обследование Сенцова, который 27-й день голодает в колонии, провел консилиум медиков Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе России.

"Сообщаем, что осужденный Сенцов О.Г., который добровольно отказался от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. 8 июня проведен очередной консилиум врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)

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Теги: Сенцов, Майдан
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