"Підтримка додає йому сил": на Майдані влаштували флешмоб в підтримку Сенцова (відео)

Активисты та друзі режисера читали його уривки з автобіографічних творів

У суботу, 9 червня, на Майдані Незалежності пройшла акція в підтримку політв'язненого режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, до флешмобу приєдналися відомі діячі культури і мистецтва, деякі з яких особисто знайомі з Сенцовим. Вони зі сцени читали уривки з прози, які режисер написав ще до свого арешту.

Відео: флешмоб у підтримку Олега Сенцова (Youtube-канал/Інформатор)

Серед них – режисер Ахтем Сеітаблаєв, актриса Римма Зюбіна, журналіст і телеведучий Олег Панюта, музикант і радіоведучий Сергій Кузін, а також лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

"Він почуває себе добре. Підтримка, яку зараз йому надають в Україні, надає йому сил, щоб боротися далі і йти до кінця", - сказала організатор акції Анна Паленчук.

Більш того, Сеітаблаєв уточнив, що планує зняти фільм за мотивами однієї з п'єс Сенцова, однак точну дату початку зйомок називати відмовився.

Фото: флешмоб у підтримку Олега Сенцова (kiev.informator.ua/Виталий Куздровский)

До речі, українського режисера Олега Сенцова оглянув консиліум російських лікарів. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на управління російської Федеральної служби виконання покарань. Як зазначається, обстеження Сенцова, який 27-й день голодує в колонії, провів консиліум медиків Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

"Повідомляємо, що засуджений Сенцов О. Р., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. 8 червня проведено черговий консиліум лікарів-спеціалістів", - йдеться в повідомленні.

Скільки українських політв'язнів в РФ (video.rbc.ua)