Непростая погода: синоптики предупредили украинцев о серьезной опасности

Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Большую часть Украины накроют густые туманы

В первый день последнего месяца зимы в центральных и северных областях Украины ожидаются осадки и туманы. Будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают участников дорожного движения о туманах на большей части территории Украины. Видимость составит от 200 до 500 метров, что относится к первому, "желтому", уровню опасности. Водителей просят быть осторожнее.

1 февраля на западе нашей страны ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +1+4 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от -1 до -4 градусов. Дождь с мокрым снегом будет идти только в Ужгороде.

На востоке Украины ожидается погода без осадков с переменной облачностью. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1-3 мороза.

На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, ночью от +1 до +3 тепла. Дождь пройдет только в Одессе и Одесской области. В Крыму днем воздух прогреется до +11.

Фото: meteo.gov.ua

На севере Украины пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 0 до +2 градусов, ночью ожидается от -1 до +1 градусов.

В центральных областях также ожидается дождь с мокрым снегом. При этом днем воздух здесь прогреется до +4 градусов, а ночью будет от -1 до +1 градуса тепла.

Киевлянам и гостям столицы также следует ожидать осадков в виде дождя с мокрым снегом. При этом температура воздуха днем составит от +1 до +3 тепла, ночью - от -1 до +1 градусов выше ноля.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни над Украиной будет преобладать теплая воздушная масса атлантического происхождения.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань составил свой прогноз погоды на весну 2019 года.