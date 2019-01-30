Мало поводов для радости: прогноз погоды на весну

Фото: Погода в Украине весной (РБК-Украина)

Прогноз погоды на три месяца весны 2019 года составил народный синоптик Леонид Горбань

Недавно народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что февраль в Украине будет морозным. Особенно сильные холода будут в середине месяца.

А какой будет погода весной 2019 года? Специально для Styler народный синоптик дал прогноз погоды на три весенних месяца.

Февральские морозы плавно перейдут в март

По его словам, во второй половине февраля в Украине будет небольшая плюсовая температура.

"Начиная с 24 февраля, в Украине начнется довольно короткая оттепель. Температура воздуха будет достигать 2-4 градуса тепла. Но вот в последние дни февраля будут морозы. Такая холодная февральская погода позже перейдет и в первые числа марта", - комментирует он.

С 1 по 12 марта в Украине будут продолжаться морозы, говорит Горбань.

"Примерно с 3 по 7 марта температура будет достигать минус 13-14 градусов по северным областям. По Киеву будет минус 10-12. По югу Украины идут отдельные расчеты, и там будет теплее", - говорит он.

Март будет холодным

Плюсовая температура, по его словам, будет в Украине с 18 марта.

"Тогда уже будет 2-4 градуса тепла. А с 20 по 23 марта – ночные морозы, минус 3-4 градуса. Мало поводов для радости! Потому как значительного тепла до конца марта не просчитывается. В марте осадки будут 5, 8 и 9 числа. Это в основном снег. После 15 марта будет в основном снег с дождем, а после 20-го марта будут идти только дожди", - добавляет народный синоптик.

Фото: Март будет холодным, а вот в апреле наступит сильное тепло, говорит Леонид Горбань (pixabay.com)

Леонид Горбань прогнозирует: в целом март будет холодным.

"Тепла в марте ждать неоткуда. Получается, что зима затянется. Но оно и понятно. Ведь есть пословица: "если в январе – март, то в марте – январь". А у нас в январе сейчас нетипично тепло. Следовательно, в марте будет холодно", - говорит он.

Жаркий апрель: наступит резкое потепление

Первая семидневка апреля будет довольно холодной, но после этого наступит резкое потепление, говорит Горбань.

"Будет резкий взлет температуры в сторону потепления. Примерно с 6 апреля температура воздуха будет достигать 20-24 градуса тепла. Потом – немного опустится к +12-14. Начиная с 16-17 апреля, дневная температура будет держаться на уровне 21-24 градусов тепла".

Последняя неделя апреля будет очень теплой, прогнозирует Леонид Горбань.

Фото: В этом году весна будет поздней, прогнозирует народный синоптик (wikimedia.org./Haidamac)

"Апрель будет очень жарким. Дождей будет очень мало. За месяц выпадет всего 25 миллиметров осадков. Это для апреля очень мало", - констатирует он.

Засуха в мае и июне

По словам народного синоптика, жаркая погода также сохранится в мае и июне 2019 года. Это может плохо сказаться на урожае.

Такой неутешительный прогноз Горбань дает практически для всех областей Украины.

"Такими же жаркими, как апрель, будут май и июнь. Получается, что хороший урожай в Украине в этом году вряд ли будет. Это, конечно, негативно скажется на экономике. Урожай будет довольно плохим. Значительных доходов в сельском хозяйстве в этом году ожидать не стоит", - прогнозирует он.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.

Кроме того, украинцев предупредили о резком изменении погоды и похолодании в феврале 2019 года.