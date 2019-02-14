Погода капризничает: прогноз в Украине на День влюбленных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

14 февраля стоит быть внимательнее на дорогах - ожидается гололед

В четверг, 14 февраля, в Украине будет прохладная погода, местами ожидаются незначительные осадки в виде снега и кратковременных дождей - в частности в западных и северных регионах. Об этом синоптики сообщили на сайте Opogode.

В среднем температура воздуха по стране составит около -4...0 градусов в темное время суток и от 0 до +3 градусов днем.

Жителям восточных областей стоит готовиться к более низким температурам. Столбики термометров покажут в ночное время от -7 до -3 градусов и от -3 до 0 градусов в дневное. Существенные осадки на Востоке не предвидятся.

Также украинцев предупредили о гололедице на дорогах. Сила ветра составит от 5 до 12 метров в секунду, направление - северо-западное.

На Западе пройдет дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит от +1 до +4 градусов; в темное время суток ожидается от -3 до 0 градусов.

Фото: Снег (Pixabey)

В северных областях ждите осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров будут варьироваться ночью между показателями -5 и -1 градус и днем в пределах -2... +2 градусв.

В Центре будет облачно. Днем температура составит от 0 до +4 градусов, а в ночное время прогнозируется от -3 до 0 градусов.

В южных областях, по данным синоптика, значительные осадки маловероятны. В дневное время температура воздуха ожидается от +3 до +7 градусов; ночью будет от +1 до +3 градусов.

Жителям столицы стоит готовить зонты - будет идти мокрый снег. В Киеве температура воздуха в дневное время ожидается от 0 до +2 градусов и ночью - от -4 до -2 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно синоптик рассказал, что на нашу страну надвигается атмосферный фронт и уточнил, каким регионам не повезет.

Напомним, что согласно исследованиям ученых, грядущее десятилетие станет самым теплым за последние 150 лет.