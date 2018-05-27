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Погромы на "Лесной" в Киеве: в сети опубликовали показательные фото правоохранителей

STYLERLIFE        27.05.2018 - 12:33
Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)
Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)

Правоохранители встали на защиту магазина "Рошен"

На рынке возле станции метро "Лесная", где на этой неделе избили военного пенсионера, разгромили киоски. После этого приехали правоохранительные органы и стали защищать магазин сладостей "Рошен". Фотографии с места опубликовала пользователь социальной сети Facebook Лилия Сулейманова.

На фотографиях видно, что на защиту магазина приехали десятки представителей правоохранительных органов.

 

Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)

"Подъехали люди, возмущенные случаем на рынке в субботу! Полицейских здесь множество! Аха-ха! Защита рошен!" — подписала фоторяд пользователь сети.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Лилия Сулейманова

Сообщается, что на рынок пришли представители праворадикальной организации С14, активисты других организаций и ветераны АТО, которые начали громить киоски и ломать ролеты. Правоохранители применили слезоточивый газ, после чего в них полетели камни. На данный момент неизвестно, принадлежат ли пострадавшие киоски тем, кто принимал участие в избиении пенсионера.

Напомним, ранее сообщалось, что на киевском рынке продавец избил военного пенсионера, который вступился за женщину. Позже в полиции сообщили, что задержали нападавшего. Им оказался иностранец. Инцидент произошел в присутствии охраны рынка, которая не смогла урегулировать конфликт.

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Теги: полиция, полицейские, рошен, погром, рынок
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