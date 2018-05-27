Погромы на "Лесной" в Киеве: в сети опубликовали показательные фото правоохранителей

Правоохранители встали на защиту магазина "Рошен"

На рынке возле станции метро "Лесная", где на этой неделе избили военного пенсионера, разгромили киоски. После этого приехали правоохранительные органы и стали защищать магазин сладостей "Рошен". Фотографии с места опубликовала пользователь социальной сети Facebook Лилия Сулейманова.

На фотографиях видно, что на защиту магазина приехали десятки представителей правоохранительных органов.

Фото: (facebook.com/Лилия Сулейманова)

"Подъехали люди, возмущенные случаем на рынке в субботу! Полицейских здесь множество! Аха-ха! Защита рошен!" — подписала фоторяд пользователь сети.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Лилия Сулейманова

Сообщается, что на рынок пришли представители праворадикальной организации С14, активисты других организаций и ветераны АТО, которые начали громить киоски и ломать ролеты. Правоохранители применили слезоточивый газ, после чего в них полетели камни. На данный момент неизвестно, принадлежат ли пострадавшие киоски тем, кто принимал участие в избиении пенсионера.

Напомним, ранее сообщалось, что на киевском рынке продавец избил военного пенсионера, который вступился за женщину. Позже в полиции сообщили, что задержали нападавшего. Им оказался иностранец. Инцидент произошел в присутствии охраны рынка, которая не смогла урегулировать конфликт.

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