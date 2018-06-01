Погромы лотерей "Космолот" в Одессе: пострадавшие прокомментировали инцидент

Пострадавшая сторона собрала записи видео с камер наблюдения, благодаря которым установила некоторых участников погромов

С 21 по 28 мая в Одессе произошло 13 случаев погрома помещений представителя Украинской Национальной лотереи "Космолот". О том, как это происходило и к чему может привести рассказали в ходе пресс-конференции представители пострадавшей стороны, передает "Одесса - медиа".

По словам представителя общества с ограниченной ответственностью "Магнум Трейд ЛТД" Олега Олейникова, которому принадлежат разгромленные помещения, в погромах принимали участие молодые люди, группами по 15 человек, в камуфляжной форме, с битами и другими спецсредствами.

"Мы обратились с заявлениями в правоохранительные органы по всем случаям, и нам известно, что на сегодняшний день открыто только несколько уголовных производств, и то по статье "Хулиганство". Хотя данное правонарушение попадает под более серьезную статью, - рассказал Олег Олейников. – Материальный ущерб от этих действий еще полностью не подсчитан, но уже сейчас понятно, что он превышает 500 тыс. гривен. Но самое страшное – это не финансовые потери, а то, что в ходе этих налетов пострадали совершенно невиновные люди: сотрудники лотерей и посетители".

Олег Олейников уточнил, что в одно из помещений бросили дымовую шашку, и сотрудница "Космолота" с отравлением химическими веществами была доставлена в больницу.

Управляющий партнер юридической компании "Праймлекс" Александр Хацкевич, который представляет интересы ООО "Магнум Трейд ЛТД" пояснил, что торговая марка "Космолот" является официальным распространителем услуг Украинской национальной лотереи, которая вместе с МСЛ являются единственными в стране официальными и законными лотереями. Те в свою очередь действуют на основании лицензий, выданных государством.

"Мы сейчас не обсуждаем вопрос о том, лотереи – это хорошо или плохо. Мы говорим о том, что законом Украины разрешено заниматься этим бизнесом. Потому что компания платит налоги в бюджет, создает рабочие места для одесситов. И если кому-то не нравится их деятельность, то решать подобные вопросы нужно в правовом поле. Иначе завтра недовольные любой другой деятельностью придут и разгромят магазин с фруктами, потому что он им не нравится", - отметил Александр Хацкевич.

Он сообщил, что пострадавшая сторона сама собрала записи видео с камер наблюдения, благодаря которым установила некоторых участников погромов.

"На видео, которыми мы располагаем видно, что противоправные действия совершали активисты "Автомайдана", Самообороны Одессы и РГБ. Некоторые из участников не скрывают своих лиц за балаклавами. Одного из них можно легко идентифицировать как одного из руководителей Самообороны Одессы Виталия Кожухаря, который также является советником руководителя ГУНП в Одесской области. Возможно, именно из-за этого расследование дел так затягивается? – добавил управляющий партнер юридической компании "Праймлекс". – Кроме того, на видео присутствует лидер организации "Демократическая молодежь Украины" Александр Капшин, который также является активным членом Автомайдана под руководством Евгения Резвушкина".

Видео: Погромы официальных лотерей "Космолот" (YouTube/Информационное агентство "Одесса - медиа")

Стоит отметить, что в начале мая несколько общественных организаций подали обращения руководству полиции, СБУ и прокуратуры о якобы незаконной деятельности игральных заведений "Космолот", попытавшись представить дело так, что против работы этих лотерей выступает большое количество организаций. Но на самом деле за организациями: "Демократическая молодежь Украины", "Спортивная молодежь" и "Автомайдан", которые подписали обращение, стоят одни и те же люди: Александр Капшин и Евгений Резвушкин.

Он также рассказал, что сотрудники компании, проведя импровизированный рейд по городу, нашли 93 нелегально работающих "Лото". Но общественники по непонятной причине не обращают на них никакого внимания. Зато громят легальные лотереи, у которых есть документы на работу и которые исправно платят налоги.

"Мы связываем это с тем, что ранее руководству компании поступали угрозы и требования уйти от работы с официальным оператором и платить в "общее окно", как это называется в Одессе. Не можем утверждать, что это те же люди, но события развивались именно так", - подчеркнул Александр Хацкевич.

Он заявил, что главной целью, которую преследуют представители компании, является даже не наказать виновных в погромах, а заставить полицию Одесской области работать и реагировать на такие вопиющие случаи нарушения закона. Потому что в следующий раз подобный погром может привести к человеческим жертвам.

"Так было в Киеве, когда активисты бросили фаер в помещение лотереи, которое располагалось на первом этаже жилого дома. Оно загорелось, а вместе с ним и весь этаж. Людей удалось спасти только благодаря быстрой эвакуации. Неужели мы хотим, чтобы и в Одессе произошло что-то подобное?" – подчеркнул управляющий партнер юридической компании "Праймлекс".

По его словам, представители компании уже написали заявления не только в областное управление Нацполиции, но также в прокуратуру области и СБУ региона.

Представитель Украинской Национальной лотереи и общества с ограниченной ответственностью "Космолот" Марина Слепкань заверила, что если погромы не прекратятся, а от местных правоохранительных органов не последует никакой реакции, компания будет продолжать отстаивать право вести честный и законный бизнес в правовом поле.

Видео: Погромы официальных лотерей "Космолот": полиция бездействует и ждет жертв? (YouTube/Информационное агентство "Одесса - медиа")

Напомним, в Одессе конкуренты разгромили супермаркет.