Погроми лотерей "Космолот" в Одесі: постраждалі прокоментували інцидент

Постраждала сторона зібрала записи відео з камер спостереження, завдяки яким встановила деяких учасників погромів

З 21 по 28 травня в Одесі сталося 13 випадків погрому приміщень представника Української Національної лотереї "Космолот". Про те, як це відбувалося і до чого може призвести розповіли в ході прес-конференції представники постраждалої сторони, передає "Одеса - медіа".

За словами представника товариства з обмеженою відповідальністю "Магнум Трейд ЛТД" Олега Олейникова, якому належать розгромлені приміщення, в погромах брали участь молоді люди, групами по 15 чоловік, у камуфляжній формі, з битами та іншими спецзасобами.

"Ми звернулися із заявами в правоохоронні органи за всіма випадками, і нам відомо, що на сьогоднішній день відкрито лише кілька кримінальних проваджень, і то за статтею "Хуліганство". Хоча дане правопорушення потрапляє під більш серйозну статтю, - розповів Олег Олейников. – Матеріальний збиток від цих дій ще повністю не підрахований, але вже зараз зрозуміло, що він перевищує 500 тис. гривень. Але найстрашніше – це не фінансові втрати, а те, що в ході цих нальотів постраждали зовсім невинні люди: працівники лотерей і відвідувачі".

Олег Олейников уточнив, що в одне з приміщень кинули димову шашку, і співробітниця "Космолота" з отруєнням хімічними речовинами була доставлена в лікарню.

Керуючий партнер юридичної компанії "Праймлекс" Олександр Хацкевич, який представляє інтереси ТОВ "Магнум Трейд ЛТД" пояснив, що торгова марка "Космолот" є офіційним розповсюджувачем послуг Української національної лотереї, яка разом з МСЛ є єдиними в країні офіційними і законними лотереями. Ті в свою чергу діють на підставі ліцензій, виданих державою.

"Ми зараз не обговорюємо питання про те, лотереї – це добре чи погано. Ми говоримо про те, що законом України дозволено займатися цим бізнесом. Тому що компанія платить податки в бюджет, створює робочі місця для одеситів. І якщо комусь не подобається їхня діяльність, то вирішувати подібні питання потрібно в правовому полі. Інакше завтра незадоволені будь-якою іншою діяльністю прийдуть і розгромлять магазин з фруктами, тому що він їм не подобається", - зазначив Олександр Хацкевич.

Він повідомив, що потерпіла сторона сама зібрала записи відео з камер спостереження, завдяки яким встановила деяких учасників погромів.

"На відео, якими ми володіємо видно, що протиправні дії вчиняли активісти "Автомайдану", Самооборони Одеси та РГБ. Деякі з учасників не приховують своїх осіб за балаклавами. Одного з них можна легко ідентифікувати як одного з керівників Самооборони Одеси Віталія Кожухаря, який також є радником керівника ГУНП в Одеській області. Можливо, саме через це розслідування справ так затягується? – додав керуючий партнер юридичної компанії "Праймлекс". – Крім того, на відео присутній лідер організації "Демократична молодь України" Олександр Капшин, який також є активним членом Автомайдана під керівництвом Євгена Резвушкина".

Відео: Погроми офіційних лотерей "Космолот" (YouTube/Інформаційне агентство "Одеса - медіа")

Варто відзначити, що на початку травня кілька громадських організацій подали звернення керівництву поліції, СБУ і прокуратури про нібито незаконну діяльность гральних закладів "Космолот", спробувавши представити справу так, що проти роботи цих лотерей виступає велика кількість організацій. Але насправді за організаціями: "Демократична молодь України", "Спортивна молодь" і "Автомайдан", які підписали звернення, стоять одні і ті ж люди: Олександр Капшин і Євген Резвушкин.

Він також розповів, що співробітники компанії, провівши імпровізований рейд по місту, знайшли 93 нелегально працюючих "Лото". Але громадськість з незрозумілої причини не звертають на них ніякої уваги. Зате громлять легальні лотереї, в яких є документи на роботу і які справно платять податки.

-"Ми пов'язуємо це з тим, що раніше керівництву компанії надходили погрози і вимоги піти від роботи з офіційним оператором і платити в "загальне вікно", як це називається в Одесі. Не можемо стверджувати, що це ті ж люди, але події розвивалися саме так", - підкреслив Олександр Хацкевич.

Він заявив, що головною метою, яку переслідують представники компанії, є навіть не покарати винних у погромах, а змусити поліцію Одеської області працювати і реагувати на такі кричущі випадки порушення закону. Тому що наступного разу подібний погром може призвести до людських жертв.

"Так було у Києві, коли активісти кинули фаєр в приміщення лотереї, яке розташовувалося на першому поверсі житлового будинку. Воно загорілося, а разом з ним і весь поверх. Людей вдалося врятувати лише завдяки швидкій евакуації. Невже ми хочемо, щоб і в Одесі сталося щось подібне?" – підкреслив керуючий партнер юридичної компанії "Праймлекс".

За його словами, представники компанії вже написали заяви не тільки в обласне управління Нацполіції, але також у прокуратуру області і СБУ регіону.

Представник Української Національної лотереї та товариства з обмеженою відповідальністю "Космолот" Марина Слепкань запевнила, якщо погроми не припиняться, а від місцевих правоохоронних органів не буде ніякої реакції, компанія буде продовжувати відстоювати право вести чесний та законний бізнес в правовому полі.

Відео: Погроми офіційних лотерей "Космолот": поліція не діє і чекає жертв? (YouTube/Інформаційне агентство "Одеса - медіа")

Нагадаємо, в Одесі конкуренти розгромили супермаркет.