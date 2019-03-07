Покойся с миром: умер известный журналист и телеведущий

Журналист и телеведущий Николай Криволапов умер в Харькове (фото: РБК-Украина)

Николай Криволапов известен тем, что он освещал "дело Зайцевой"

Известный харьковский журналист Николай Криволапов скончался от тяжелого инсульта, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Карьера журналиста началась на харьковском телевидении в 90-е годы. Начал Николай Криволапов на телеканале Simon, а позже возглавил ряд журналистских проектов.

Журналист известен тем, что в последнее время следил за ходом дела о смертельном ДТП на Сумской.

Также он является создателем новостного блога "Харьков SOS", и с места события освещал происшествия в Харькове.

Родной брат журналиста написал в Facebook, что после инсульта его прооперировали и он находится в бессознательном состоянии на вентиляции легких в четвертой "неотложке" Харькова.

Несколько дней журналист боролся за жизнь в реанимации харьковской больницы, однако в среду вечером, 6 марта, его не стало.

Напомним, 6 марта в селе Мазуровка Винницкой области произошло двойное убийство - мужчина жестоко расправился с молодой парой.

Также мы сообщали, что 5 марта в Харькове похоронили 14-летнюю школьницу, которую зарезал ее 16-летний бывший парень. Убитый горем отец девочки не понимает, зачем ему теперь жить.

Мы писали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семью в Москве. За несколько дней до этого он растлил своего пятилетнего сына.