В полиции рассказали подробности задержания брата Зайцевой, которого поймали пьяным за рулем

Василий Зайцев - сводный брат Алены Зайцевой, которая является одной из подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове

Брат подозреваемой в ужасном ДТП в Харькове Алены Зайцевой был задержан пьяным за рулем. В патрульной полиции Харькова рассказали подробности его задержания. Об этом передает местное издание 057.ua со ссылкой на источники в патрульной полиции Харькова.

В полиции отметили, что патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку ТС на тротуаре, не оставив для движения пешеходов 2 метра, чем нарушил ПДД Украины.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - рассказали правоохранители.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Как передает newsroom.kh.ua, Василий Зайцев - сводный брат Алены Зайцевой. У них разные отцы и матери (Зайцев-старший усыновил девушку, а сына ему родила другая женщина).

Фото: Василий Зайцев (facebook.com/groups/aes.kh)

В пресс-службе патрульной полиции пообещали сообщить подробности позже.

Авария на улице Сумской в Харькове произошла 18 октября 2017 года. В результате ДТП погибло шесть человек. Еще пять получили травмы разной степени тяжести. За рулем автомобиля Lexus который на пешеходном переходе наехал на толпу людей, была 20-летняя Алена Зайцева.

Ранее сообщалось, что подозреваемой в ДТП в Харькове Алене Зайцевой могут смягчить наказание.

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