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У поліції розповіли подробиці затримання брата Зайцевої, якого впіймали п'яним за кермом

STYLERLIFE        05.06.2018 - 15:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Василь Зайцев - зведений брат Олени Зайцевої, яка є однією з підозрюваних у скоєнні смертельного ДТП у Харкові

Брат підозрюваної у жахливому ДТП у Харкові Олени Зайцевої був затриманий п'яним за кермом. В патрульній поліції Харкова розповіли подробиці його затримання. Про це передає місцеве видання 057.ua з посиланням на джерела в патрульній поліції Харкова.

У поліції зазначили, що патрульні помітили автомобіль BMW 320, водій якого скоїв стоянку ТЗ на тротуарі, не залишивши для руху пішоходів 2 метри, чим порушив ПДР України.

"Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова", - розповіли правоохоронці.

Від проходження огляду на стан сп'яніння в установленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків.

В результаті на громадянина патрульні склали протокол та постанову, які в подальшому будуть направлені до суду.

Як передає newsroom.kh.ua, Василь Зайцев - зведений брат Олени Зайцевої. У них різні батьки і матері (Зайцев-старший усиновив дівчину, а сина йому народила інша жінка).

Фото: Василь Зайцев (facebook.com/groups/aes.kh)

У прес-службі патрульної поліції пообіцяли повідомити подробиці пізніше.

Аварія на вулиці Сумській в Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. В результаті ДТП загинуло шість осіб. Ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості. За кермом автомобіля Lexus, який на пішохідному переході наїхав на натовп людей, була 20-річна Олена Зайцева.

Раніше повідомлялося, що підозрюваної у ДТП в Харкові Олені Зайцевій можуть пом'якшити покарання.

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Теги: Олена Зайцева, ДТП, харьков
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