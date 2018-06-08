Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Полиция нашла виновного в избиении певца в Одессе

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:53
Фото: facebook.com noen.at
Фото: facebook.com noen.at

Он был учеником и последователем легендарного Фрэнка Синатры

В Одессе полиция нашла злоумышленника, который избил американского певца Билла Уоррена, обладателя двух национальных премий США и последователя легендарного Фрэнка Синатры. Об этом УНИАН сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт. Надо отметить, что оба ведут достаточно свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают", - заявил он.

Фото: Билл Уоррен (facebook.com/deachenko)

Советник добавил, что со своей стороны правоохранители делают все возможное, чтобы Одесса была гсотеприимным и туристическим центром.

Напомним, что в Одессе избили известного американского певца.

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел спросил, что случилось. Отвечают - вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна", - написал активист Юрий Дьяченко.

По его словам, "скорая помощь" ехала 25 минут.

"Хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит - я буду ждать полицию, никуда не поеду", - говорит Юрий.

"Через 50 минут перезвонила полиция и сказала, что сможет быть через минут 15", - добавил он.

Коротко о главном за 7 июня

В Днепропетровской области вооруженные люди избили врача больницы Заставляли рыть себе могилу: в Винницкой области жестоко избили ветерана АТО
Теги: Одесса, певец, избиение
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь