Полиция нашла виновного в избиении певца в Одессе

Он был учеником и последователем легендарного Фрэнка Синатры

В Одессе полиция нашла злоумышленника, который избил американского певца Билла Уоррена, обладателя двух национальных премий США и последователя легендарного Фрэнка Синатры. Об этом УНИАН сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт. Надо отметить, что оба ведут достаточно свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают", - заявил он.

Фото: Билл Уоррен (facebook.com/deachenko)

Советник добавил, что со своей стороны правоохранители делают все возможное, чтобы Одесса была гсотеприимным и туристическим центром.

Напомним, что в Одессе избили известного американского певца.

"Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошел спросил, что случилось. Отвечают - вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает, нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна", - написал активист Юрий Дьяченко.

По его словам, "скорая помощь" ехала 25 минут.

"Хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит - я буду ждать полицию, никуда не поеду", - говорит Юрий.

"Через 50 минут перезвонила полиция и сказала, что сможет быть через минут 15", - добавил он.

Коротко о главном за 7 июня