Поліція знайшла винного у побитті співака в Одесі

Він був учнем і послідовником легендарного Френка Сінатри

В Одесі поліція знайшла зловмисника, який побив американського співака Білла Уоррена, володаря двох національних премій США і послідовник легендарного Френка Сінатри. Про це УНІАН повідомив радник начальника регіонального главку Нацполиции Руслан Форостяк.

"Як з'ясувалося, йому підбив око його земляк, виходець із США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт. Треба зазначити, що обидва ведуть досить вільний і розгульний спосіб життя в Одесі, люди відпочивають", - заявив він.

Фото: Білл Уоррен (facebook.com/deachenko)

Радник додав, що зі свого боку правоохоронці роблять все можливе, щоб Одеса була гсотеприимным і туристичним центром.

Нагадаємо, що в Одесі побили відомого американського співака.

"Іду по Дерибасівській, бачу іноземця в крові і з підбитим оком. Підійшов і запитав, що сталося. Відповідають - викликай поліцію, гаразд - дзвоню. Поліція запитує, чи потрібна швидка допомога, уточнив - потрібна", - написав активіст Юрій Дяченко.

За його словами, "швидка допомога" їхала 25 хвилин.

"Хочуть його забрати, іноземець сильно нервує, каже - я буду чекати поліцію, нікуди не поїду", - говорить Юрій.

"Через 50 хвилин передзвонила поліція і сказала, що зможе бути через 15 хвилин", - додав він.

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