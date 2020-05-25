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Полные битком клубы и салют: как на выходных "карантинила" Одесса

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 08:32
Полные битком клубы и салют: как на выходных "карантинила" Одесса
В Одессе ослабили карантин, но люди подумали, что его отменили (коллаж РБК-Украина)

В Одессе на выходных работали забитые клубы и рестораны

В Одессе на выходных жизнь в городе кипела и шумела, как в прежние времена. Хотя в Украине карантин действует до 22 июня, но в некоторых областях его ослабили, одесситы подумали, что коронавируса можно уже не бояться. В городе вовсю работали ночные клубы, запускали салют, а люди в ресторанах не соблюдали социальную дистанцию и находились, как "шпроты в банке".

Мэр Одессы Геннадий Труханов пригрозил местным жителям, что если дальше так и будет происходить - Южную Пальмиру могут совсем закрыть.

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - сказал городской голова Геннадий Труханов.

Кстати, пляжи в Украине откроются с 1 июня, не только в Одессе. Но как в солнечном городе контролировать соблюдение ограничений в разгар сезона, пока не известно. Вероятнее всего, будут делать физические препятствия - ограждения, ограничительные ленты, нарушителей – штрафовать.

Кого не выпустят из карантина в Украине (ТСН)

К слову, некоторые области в Украине оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. В этих областях его пока не будут ослаблять.

Напомним, в Украине с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов. Вместе с тем, в Киеве ослабление карантина начинается с 23 мая.

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Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Одессакарантин
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