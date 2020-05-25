Повні вщерть клуби та салют: як на вихідних "карантинила" Одеса

В Одесі послабили карантин, але люди подумали, що його скасували (колаж РБК-Україна)

В Одесі на вихідних працювали забиті клуби та ресторани

В Одесі на вихідних життя в місті кипіло й шуміло, як у колишні часи. Хоча в Україні карантин діє до 22 червня, але в деяких областях його послабили, одесити подумали, що коронавірусу можна вже не боятися. В місті щосили працювали нічні клуби, запускали салют, а люди в ресторанах не тримали соціальну дистанцію і знаходилися, як "шпроти в банці".

Мер Одеси Геннадій Труханов сказав місцевим жителям, що якщо далі так і буде відбуватися - Південну Пальміру можуть зовсім закрити.

"Ви самі потім не скаржіться, коли ми змушені будемо закрити Одесу. Не клуби закрити, а Одесу закрити", - сказав міський голова Геннадій Труханов.

До речі, пляжі в Україні відкриються з 1 червня, не тільки в Одесі. Але як у сонячному місті контролювати дотримання обмежень в розпал сезону, поки не відомо. Найімовірніше, будуть робити фізичні перешкоди - огорожі, обмежувальні стрічки, порушників – штрафуватимуть.

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До слова, деякі області в Україні виявилися не готовими до другого етапу ослаблення карантину. В цих областях його поки не будуть послаблювати.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня розпочався новий етап ослаблення карантину, який включає запуск громадського транспорту, а з 25 травня - відкриття метро і дитсадків. Разом з тим, у Києві ослаблення карантину починається з 23 травня.

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Автор: Марія Соловей