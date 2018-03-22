В Полтаве пассажир троллейбуса попал в реанимацию из-за удара током

Мужчина как раз выходил из салона транспорта

В Полтаве 28-летний пассажир троллейбуса попал в реанимацию из-за того, что получил удар током при выходе из транспорта. Об этом сообщает издание "Полтавщина", со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел в среду, 21 марта. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По словам начальника КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгения Зайцева, пассажир получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

В полиции говорят, что не открывали уголовное производство, поскольку, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, что в Чернигове ребенка ударило током во время посадки в троллейбус.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Черниговской областной больницы с электротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен 11-летний житель областного центра.