Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Полтаве пассажир троллейбуса попал в реанимацию из-за удара током

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:54
Фото: Троллейбус (Скакодуб Андрей / POOL / УНИАН)
Фото: Троллейбус (Скакодуб Андрей / POOL / УНИАН)

Мужчина как раз выходил из салона транспорта

В Полтаве 28-летний пассажир троллейбуса попал в реанимацию из-за того, что получил удар током при выходе из транспорта. Об этом сообщает издание "Полтавщина", со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел в среду, 21 марта. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По словам начальника КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгения Зайцева, пассажир получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

В полиции говорят, что не открывали уголовное производство, поскольку, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, что в Чернигове ребенка ударило током во время посадки в троллейбус.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Черниговской областной больницы с электротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был доставлен 11-летний житель областного центра.

В Киеве на ходу загорелся троллейбус (видео) В Одессе произошел взрыв в троллейбусе (видео)
Теги: троллейбус
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top