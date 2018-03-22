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У Полтаві пасажир тролейбуса потрапив до реанімації через удар струмом

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:54
Фото: Тролейбус (Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН)
Фото: Тролейбус (Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН)

Чоловік якраз виходив із салону транспорту

У Полтаві 28-річний пасажир тролейбуса потрапив у реанімацію через те, що отримав удар струмом при виході з транспорту. Про це повідомляє видання "Полтавщина", з посиланням на управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Інцидент стався в середу, 21 березня. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Зараз він знаходиться у важкому стані.

За словами начальника КП "Полтаваэлектроавтотранс" Євгенія Зайцева, пасажир отримав удар струмом в старому тролейбусі ЮМЗ, який вже полагодили і знову випустили на маршрут.

У поліції кажуть, що не відкривали кримінальне провадження, оскільки, за наявною у них інформацією, потерпілий не потребував медичної допомоги.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що у Чернігові дитину вдарило струмом під час посадки в тролейбус.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Чернігівської обласної лікарні з электротравмой, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку було доставлено 11-річний житель обласного центру.

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Теги: троллейбус
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