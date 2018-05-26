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В Полтаве загорелся гараж с тремя автомобилями (фото)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 14:59
Фото: Иллюстративное изображение (pixabay.com/LoggaWiggler)
Фото: Иллюстративное изображение (pixabay.com/LoggaWiggler)

Ночью в районе Дальних Яковцев загорелся гараж, в результате чего пострадало три машины

26 мая около 3:00 в Полтаве на улице Федора Жученка в Дальних Яковцах сгорело три автомобиля, находившихся в гараже. Об этом сообщается в информации отделения Национальной полиции №1 в Полтаве.

В гараже, который загорелся по неизвестным причинам, пребывало три автомобиля иностранных марок. Среди них были Peugeot 306, Peugeot 605 та Ford Transit. Машины, как и другое имущество в гараже, сгорели полностью. Из людей никто не пострадал.

 

Фото: (pl.npu.gov.ua)

"В результате пожара полностью сгорели три автомобиля Peugeot (Пежо) 306 и 605 и Ford Transit (Форд Транзит). Также сгорело само помещение. Пострадавших среди людей нет. В отделении полиции № 1 г. Полтава по данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские отрабатывают версии возгорания автомобилей — от неисправности электрической системы к поджогу", — сообщается в пресс-службе Полиции.

Фото: (pl.npu.gov.ua)

Напомним, что на пожарах в Украине за неделю, с 14 по 20 мая 2018 года, погибло 18 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Ликвидировано 969 пожаров, спасено на пожарах 25 человек и не допущено уничтожение огнем 339 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибло 18 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 524 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: пожар, полтава, поджог, гараж
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