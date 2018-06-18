В Полтавской области на дорогой внедорожник упала электроопора (фото)

На место происшествия прибыли правоохранители

В городе Кременчуг Полтавской области на припаркованный у магазина внедорожник Toyota Land Cruiser Prado упала электроопора. Об этом сообщает полиция города, передает "Телеграф".

На место аварии прибыла патрульная полиция. Автомобиль стоял возле "Маркетопта" на ул. Академика Маслова.

Фото: telegraf.in.ua

Фото: telegraf.in.ua

По данным пресс-службы патрульной полиции Кременчуга, столб упал в результате того, что в него въехал грузовой автомобиль MAN, который двигался задним ходом.

Железобетонная конструкция сломалась в основании и упала верхней частью на иномарку, повредив крышу. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево.

В результате происшествия пострадали два человека. Авария произошла на бульваре Шевченко.

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