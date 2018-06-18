Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Полтавской области на дорогой внедорожник упала электроопора (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 14:46

На место происшествия прибыли правоохранители

В городе Кременчуг Полтавской области на припаркованный у магазина внедорожник Toyota Land Cruiser Prado упала электроопора. Об этом сообщает полиция города, передает "Телеграф".

На место аварии прибыла патрульная полиция. Автомобиль стоял возле "Маркетопта" на ул. Академика Маслова.

Фото: telegraf.in.ua

 

Фото: telegraf.in.ua

По данным пресс-службы патрульной полиции Кременчуга, столб упал в результате того, что в него въехал грузовой автомобиль MAN, который двигался задним ходом.

Железобетонная конструкция сломалась в основании и упала верхней частью на иномарку, повредив крышу.  Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево.

В результате происшествия пострадали два человека. Авария произошла на бульваре Шевченко.

Рекомендации тем, кто хочет сдать кров (видео: STYLER.rbc.ua)

В Полтавской области из движущегося поезда выпал сержант Принц Камбоджи попал в серьезное ДТП: есть жертвы
Теги: полиция, авария, Кременчуг, Полтавская область
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь