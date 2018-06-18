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У Полтавській області на дорогий позашляховик впала електроопора (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 14:46

На місце події прибули правоохоронці

У місті Кременчук Полтавської області на припаркований біля магазину позашляховик Toyota Land Cruiser Prado впала електроопора. Про це повідомляє поліція міста, передає "Телеграф".

На місце аварії прибула патрульна поліція. Автомобіль стояв біля "Маркетопта" на вул. Академіка Маслова.

Фото: telegraf.in.ua

 

Фото: telegraf.in.ua

За даними прес-служби патрульної поліції Кременчука, стовп впав в результаті того, що в нього в'їхав вантажний автомобіль MAN, який рухався заднім ходом.

Залізобетонна конструкція зламалася в основі та впала верхньою частиною на іномарку, пошкодивши дах. Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі на тролейбус з пасажирами впало дерево.

В результаті події постраждали дві людини. Аварія сталася на бульварі Шевченка.

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Теги: полиция, авария, Кременчуг, Полтавская область
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