В Полтавской области обокрали депутата

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Неизвестные пробрались в авто народного избранника

В Полтавской области посреди дороги обокрали внефракционного украинского депутата Наталью Веселову. Инцидент произошел на выходных, в ночь на 22 июля. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на областную полицию.

В пути у автомобиля, в котором ехала нардеп, прокололось колесо, и водитель остановился в селе Коноплянка для замены.

"Во время движения по автодороге Киев-Харьков в Великобагачанском районе на отрезке пути в селе Коноплянка автомобиль, в котором ехала депутат, остановился для смены колеса. Пока они отвлеклись на ремонтные работы, неизвестный украл из салона личные вещи, которые находились в ранце", – сообщили правоохранители.

В сумке, похищенной у Веселовой, были наличные средства, банковские карты и личные документы, в частности удостоверение депутата и дипломатический паспорт.

Правоохранители не исключают, что воры умышленно положили на дорогу предмет, из-за которого пробилось колесо.

Отмечается, что открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УКУ. Проводится расследование.

Напомним, Веселова ранее входила во фракцию "Самопомич".

Кстати, знаменитую голливудскую актрису обокрали на огромную сумму. Звезда стала жертвой мошенника, который снял деньги с ее банковской карты.

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