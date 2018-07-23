У Полтавській області обікрали депутата

Фото: samopomich.ua

Невідомі пробралися в авто народного обранця

У Полтавській області посеред дороги обікрали позафракційного українського депутата Наталію Веселову. Інцидент стався на вихідних, в ніч на 22 липня. Про це повідомляє ТСН з посиланням на обласну поліцію.

В дорозі у автомобіля, в якому їхала нардеп, прокололося колесо, і водій зупинився в селі Коноплянка для заміни.

"Під час руху по автодорозі Київ-Харків в Великобагачанському районі на відрізку шляху в селі Коноплянка автомобіль, в якому їхала депутат, зупинився для зміни колеса. Поки вони відволіклися на ремонтні роботи, невідомий вкрав з салону особисті речі, які знаходилися в ранці", - повідомили правоохоронці.

У сумці, викраденої у Веселової, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, зокрема посвідчення депутата і дипломатичний паспорт.

Правоохоронці не виключають, що злодії навмисне поклали на дорогу предмет, через який пробилося колесо.

Відзначається, що відкрито кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) УКУ. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, Веселова раніше входила до фракції "Самопоміч".

До речі, знамениту голлівудську актрису обікрали на величезну суму. Зірка стала жертвою шахрая, який зняв гроші з її банківської карти.

Як поводяться на дорогах представники української влади (відео: РБК-Україна)