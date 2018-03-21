Их помнят: во Львове массово пишут письма политзаключенным Кремля

Активисты организовали марафон по написанию писем, который продлится еще месяц

Во Львове десятки молодых людей пришли в музей "Территория террора", чтобы написать письма узникам Кремля. Бывший политзаключенный и руководители музея организовали марафон. Об этом сообщает "Укринформ".

"На экране одна за другой высвечиваются фотографии пленников, которых незаконно удерживают в тюрьмах России", - отметили в информагентстве.

В частности, российская власть удерживает: Романа Сущенко, Станислава Клиха, Павла Гриба, Энвера Бекирова, Руслана Зейтулаева, Ферата Сайфуллаева, Рэмзи Меметова и других.

Бывший политзаключенный, ныне советник министра иностранных дел по вопросам освобождения пленных Юрий Яценко рассказал о пытках в российской тюрьме.

"Против меня сначала возбудили дело по сфабрикованным уголовным обвинениям, забрали прямо из номера отеля на второй день после прибытия в Россию, куда я поехал по частным делам. Очевидно, причиной было то, что я зарегистрировался по своему паспорту с львовской пропиской", - отметил он.

"И их это насторожило. После того полиция передала информацию обо мне в ФСБ и они обнаружили, что я был активистом Майдана", - добавил он.

"С того времени началось физическое и психологическое давление для того, чтобы вынудить меня к сотрудничеству, чтобы я дал показания, что якобы меня прислала Украина чтобы вести антироссийскую, шпионскую, диверсионную деятельность. И что я отказываюсь от выполнения преступных приказов украинской власти и обращаюсь к ФСБ с просьбой о защите и помощи", - рассказал Яценко.

Три последних года он занимается освобождением украинских политзаключенных, постоянно держит связь с ними и их родственниками.

По словам Яценко, политзаключенным пишут очень мало писем, и поэтому он вместе с руководителями музея "Территория террора" решили организовать марафон по написанию посланий политзаключенным. На инициативу откликнулись десятки молодых людей.

Некоторые из активистов рассказали, кому они адресуют свои послания. Ученица средней школы №2 Мария Швец писала письмо Павлу Грибу. Учительница школы №48 Наталья Бакалец – Станиславу Клиху, а завуч школы №2 Евгения Саганчи – Ферату Сейфуллаеву.

"Каждое такое письмо доводит до сведения системы "правосудия" России, что об украинских политзаключенных помнят и следят за их судьбой", - отметила директор музея Ольга Гончар.

Письма можно будет писать на протяжении месяца. В музее "Территория террора", Львовском органном зале, кинотеатре "Спутник" на Левандовке размещены ящики, куда можно бросить написанные письма. Благотворительный фонд "Родственники пленников Кремля" передаст их непосредственно политзаключенным.

Кстати, Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко.