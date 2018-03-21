Їх пам'ятають: у Львові масово пишуть листи політв`язням Кремля

Активісти організували марафон з написання листів, який триватиме ще місяць

У Львові десятки молодих людей прийшли до музею "Територія терору", щоб написати листи бранцям Кремля. Колишній політв’язень та керівники музею організували марафон. Про це повідомляє "Укрінформ".

"На екрані одна за одною висвітлюються фотографії бранців, яких незаконно утримують у в’язницях Росії", - відзначили у інформагентстві.

Зокрема російська влада утримує: Романа Сущенко, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Енвера Бекірова, Руслана Зейтулаєва, Ферата Сайфуллаєва, Ремзі Меметова та інших.

Колишній політв`язень – нині радник міністра закордонних справ з питань визволення бранців Юрій Яценко розповів про тортури у російській в’язниці.

"Проти мене спочатку порушили справу за сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, забрали прямо із номера готелю на другий день після прибуття в Росію, куди я поїхав у приватних справах. Очевидно, причиною було те, що я зареєструвався за своїм паспортом із львівською пропискою", - відзначив він.

"І їх це насторожило. Після того поліція передала інформацію про мене у ФСБ і вони виявили, що я був активістом Майдану", - додав він.

"З того часу почався фізичний і психологічний тиск для того, щоб змусити мене до співпраці, щоб я дав свідчення, що начебто мене прислала Україна щоб вести антиросійську, шпигунську, диверсійну діяльність. І що я відмовляюсь від виконання злочинних наказів української влади та звертаюсь до ФСБ із проханням про захист і допомогу", - розповів Яценко.

Три останні роки він займається звільненням українських політв`язнів, постійно тримає зв'язок з ними та їхніми родичами.

За словами Яценко, політв’язням пишуть дуже мало листів, і тому він разом із керівниками музею "Територія терору" вирішили організувати марафон по написанню послань політв`язням. На ініціативу відгукнулись десятки молодих людей.

Деякі з активістів розповіли, кому вони адресують свої послання. Учениця середньої школи №2 Марія Швець писала лист Павлу Грибу. Вчителька школи №48 Наталія Бакалець – Станіславу Клиху, а завуч школи №2 Євгенія Саганчі – Ферату Сейфуллаєву.

"Кожен такий лист доводить до відома системи "правосуддя" Росії, що про українських політв’язнів пам’ятають і стежать за їх долею", - відзначила директор музею Ольга Гончар.

Листи можна буде писати упродовж місяця. У музеї "Територія терору", Львівському органному залі, кінотеатрі "Супутник" на Левандівці розміщені скриньки, куди можна вкинути написані листи. Благодійний фонд "Родичі бранців Кремля" передасть їх безпосередньо політв’язням.

До речі, Московський суд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка.