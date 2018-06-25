Помогите найти: в Киевской области пропал пенсионер (фото)

Разыскивается 79-летний мужчина

В Киевской области разыскивают пенсионера – 79-летнего Николая Леня. Мужчину последний раз видели 21 июня. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Очень прошу помочь! Милая-Петрушки-Капитановка-Мечта-Дмитровка-Красный Хутор Сосновый Бор и соседние села. Киево-Святошинский район. Возможно, дедушка находится в Киеве", - отметил автор публикации.

"Пропал мой дед - Лень Николай Николаевич, 79 лет. Рост 170 см, худощавый. Одет был в темную длинную куртку, синюю в клеточку рубашку, синие брюки и черную кожаную кепку. Люди сообщили, что видели в четверг 21.06 на Милой по ул. Комарова в 9:35 утра", - рассказали в сети.

Фото: Николай Лень (facebook.com/KyivOperativ)

"Возможно, он ехал в 759-й маршрутке из Красного Хутора в Киев приблизительно в 16:50 в четверг, 21 июня", - добавил родственник мужчины.

"Просьба: если кто-то из вас ехал по этому маршруту и ​​обратил внимание где дедушка вышел - сообщите, пожалуйста. Вроде также его видели в Белогородке 23.06, когда шел дождь около 17: 00 у остановки "Плодобаза". Просим обратить внимание, что было очень жарко, а он очень тепло одет. Возможна потеря памяти, дезориентация", - отметили в сети.

"097-692-80-54, 093-543-07-71. Очень скучаем по деду. Помогите найти!" – написали в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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