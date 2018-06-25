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Допоможіть знайти: у Київській області зник пенсіонер (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 22:36
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Розшукується 79-річний чоловік

У Київській області розшукують пенсіонера – 79-річного Миколу Леня. Чоловіка останній раз бачили 21 червня. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Дуже прошу допомогти! Мила-Петрушки-Капітанівка-Мрія-Дмитрівка-Червоний Хутір-Сосновий Бір і сусідні села. Києво-Святошинський район. Можливо, дідусь знаходиться в Києві", - зазначив автор публікації.

"Пропав мій дід - Лень Микола Миколайович, 79 років. Зріст 170 см, худорлявий. Він був одягнений у довгу темну куртку, синю картату сорочку, сині штани та чорну шкіряну кепку. Люди повідомили, що бачили в четвер 21.06 на Милій по вул. Комарова о 9:35 ранку", - розповіли в мережі.

Фото: Микола Лінь (facebook.com/KyivOperativ)

"Можливо, він їхав в 759-й маршрутці з Червоного Хутора до Києва приблизно о 16:50 у четвер, 21 червня", - додав родич чоловіка.

"Прохання: якщо хтось з вас їхав по цьому маршруту і звернув увагу де дідусь вийшов - повідомте, будь ласка. Начебто також його бачили в Білогородці 23.06, коли йшов дощ близько 17: 00 біля зупинки "Плодобаза". Просимо звернути увагу, що було дуже спекотно, а він дуже тепло одягнений. Можлива втрата пам'яті, дезорієнтація", - відзначили в мережі.

"097-692-80-54, 093-543-07-71. Дуже сумуємо за дідом. Допоможіть знайти!" – написали у публікації.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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Теги: пропал человек, Киевская область
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