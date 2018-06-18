В Киеве пропал подросток (фото)

Парня последний раз видели на вокзале
В Киеве разыскивают 15-летнего Артема Новикова. Парня последний раз видели утром в понедельник, 18 июня, на ж/д вокзале. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
"Внимание! Разыскивается Артем Новиков, 15 лет, около 175 см роста. Последний раз видели сегодня в 06:00 на Центральном железнодорожном вокзале Киева", - сообщили в сети.
Фото: Артем Новиков (facebook.com/KyivOperativ)
"Должен был направиться домой, но так и не появился. Помогите, пожалуйста, может кто видел?" – отметили в сообществе.
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
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