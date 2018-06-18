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В Киеве пропал подросток (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 09:20
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Парня последний раз видели на вокзале

В Киеве разыскивают 15-летнего Артема Новикова. Парня последний раз видели утром в понедельник, 18 июня, на ж/д вокзале. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Внимание! Разыскивается Артем Новиков, 15 лет, около 175 см роста. Последний раз видели сегодня в 06:00 на Центральном железнодорожном вокзале Киева", - сообщили в сети.

Фото: Артем Новиков (facebook.com/KyivOperativ)

"Должен был направиться домой, но так и не появился. Помогите, пожалуйста, может кто видел?" – отметили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве пропал 16-летний парень.

Объявлен в розыск 16-летний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 2001 года рождения. При получении любой информации о пропавшем просят звонить на линию 102.

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На автовокзале похитили двух девочек восьми и девяти лет.

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Теги: пропал человек
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