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В Киеве пропал 16-летний парень

STYLERLIFE        12.06.2018 - 20:51
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Подросток вышел из дома и не вернулся

В Киеве объявлен в розыск 16-летний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 2001 года рождения. При получении любой информации о пропавшем просят звонить на линию 102. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Подольское управление полиции Киева. Сообщение о пропаже парня также опубликовала Служба розыска детей.

Андрей Кириленко ушел из дома в понедельник, 11 июня, и до сих пор не вернулся. На связь с родными и друзьями несовершеннолетний не выходит. 

Фото: Андрей Кириленко (kiev.informator.ua)

Приметы: рост 170-175 сантиметров, на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русыe.

Парень был одет в шорты и футболку.

Ранее сообщалось, что в Одессе в общежитии нашли мертвой студентку.

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Теги: полиция, розыск, пропал человек
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