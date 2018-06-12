В Киеве пропал 16-летний парень

Подросток вышел из дома и не вернулся

В Киеве объявлен в розыск 16-летний Кирилeнко Андрей Олeксандрович, 2001 года рождения. При получении любой информации о пропавшем просят звонить на линию 102. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Подольское управление полиции Киева. Сообщение о пропаже парня также опубликовала Служба розыска детей.

Андрей Кириленко ушел из дома в понедельник, 11 июня, и до сих пор не вернулся. На связь с родными и друзьями несовершеннолетний не выходит.

Фото: Андрей Кириленко (kiev.informator.ua)

Приметы: рост 170-175 сантиметров, на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русыe.

Парень был одет в шорты и футболку.

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