У Києві зник 16-річний хлопець

Підліток вийшов з дому та не повернувся

У Києві оголошений у розшук 16-річний Кириленко Андрій Олександрович, 2001 року народження. При отриманні будь-якої інформації про зниклого просять телефонувати на лінію 102. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на Подільське управління поліції Києва. Повідомлення про зникнення хлопця також опублікувала Служба розшуку дітей.

Андрій Кириленко пішов з дому в понеділок, 11 червня, і досі не повернувся. На зв'язок з рідними і друзями неповнолітній не виходить.

Фото: Андрій Кириленко (kiev.informator.ua)

Прикмети: зріст 170-175 сантиметрів, на вигляд 16-17 років, худорлявої статури, волосся русяве.

Хлопець був одягнений у шорти і футболку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в гуртожитку знайшли мертвою студентку.

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