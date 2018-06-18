Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві зник підліток (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 09:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопця останній раз бачили на вокзалі

У Києві розшукують 15-річного Артема Новікова. Хлопця останній раз бачили вранці у понеділок, 18 червня, на ж/д вокзалі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Увага! Розшукується Артем Новіков, 15 років, близько 175 см зросту. Останній раз бачили сьогодні о 06:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва", - повідомили в мережі.

Фото: Артем Новіков (facebook.com/KyivOperativ)

"Повинен був попрямувати додому, але так і не з'явився. Допоможіть, будь ласка, може хто бачив?" – відзначили в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Києві зник 16-річний хлопець.

Оголошений в розшук 16-річний Кириленко Андрій Олександрович, 2001 року народження. При отриманні будь-якої інформації про зниклого просять телефонувати на лінію 102.

Раніше повідомлялося, що на автовокзалі у Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав.

На автовокзалі викрали двох дівчаток восьми і дев'яти років.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві (відео: STYLER.rbc.ua)

Допоможіть знайти: у Києві шукають неповнолітню дівчину Допоможіть знайти: у Києві зник 12-річний хлопчик
Теги: пропал человек
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся