У Києві зник підліток (фото)

Хлопця останній раз бачили на вокзалі

У Києві розшукують 15-річного Артема Новікова. Хлопця останній раз бачили вранці у понеділок, 18 червня, на ж/д вокзалі. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Увага! Розшукується Артем Новіков, 15 років, близько 175 см зросту. Останній раз бачили сьогодні о 06:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва", - повідомили в мережі.

Фото: Артем Новіков (facebook.com/KyivOperativ)

"Повинен був попрямувати додому, але так і не з'явився. Допоможіть, будь ласка, може хто бачив?" – відзначили в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Києві зник 16-річний хлопець.

Оголошений в розшук 16-річний Кириленко Андрій Олександрович, 2001 року народження. При отриманні будь-якої інформації про зниклого просять телефонувати на лінію 102.

Раніше повідомлялося, що на автовокзалі у Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав.

На автовокзалі викрали двох дівчаток восьми і дев'яти років.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві (відео: STYLER.rbc.ua)