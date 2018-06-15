На автовокзале в Тернополе похитили двух девочек, пока отец выпивал

Инцидент произошел ночью, когда дети были без присмотра
В Тернополе на автовокзале похитили двух девочек восьми и девяти лет. Об этом сообщила пользователь Иванна Мыронюк на странице сообщества "Матері в молитві" в Facebook.
"Прошу про молитву и максимальный репост, чтобы полиция быстро нашла двух девочек восьми и девяти лет, который похитили ночью в Тернополе на автовокзале", - написала она.
По словам женщины, дети находились без присмотра, поскольку их отец ушел употреблять алкогольные напитки.
"Отец пошел бухать и оставил детей без присмотра в помещении автостанции – вез к маме, которая была на отдыхе", - добавила женщина.
Скриншот поста (facebook.com/Матері в молитві/Ivanna Myroniuk)
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер похитил девятилетнюю девочку.
Правоохранители рассказали, что 7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером пропала ее малолетняя дочь.
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