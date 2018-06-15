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На автовокзалі в Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:26
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Інцидент стався вночі, коли діти були без нагляду

У Тернополі на автовокзалі викрали двох дівчаток восьми і дев'яти років. Про це повідомила користувач Іванна Мыронюк на сторінці спільноти "Матері в молитві" в Facebook.

"Прошу про молитву і максимальний репост, щоб поліція швидко знайшла двох дівчаток восьми і дев'яти років, який викрали вночі в Тернополі на автовокзалі", - написала вона.

За словами жінки, діти перебували без нагляду, бо їх батько пішов вживати алкогольні напої.

"Батько пішов бухати і залишив дітей без нагляду в приміщенні автостанції – віз до мами, яка була на відпочинку", - додала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Матері в молитві/Ivanna Myroniuk)

Раніше повідомлялося, що у Харківській області пенсіонер викрав дев'ятирічну дівчинку.

Правоохоронці розповіли, що 7 червня у поліцію звернулася 30-річна мешканка Куп'янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня дочка.

Коротко про головне за 14 червня

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Теги: діти, похищение, Тернополь
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