На автовокзалі в Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав

Інцидент стався вночі, коли діти були без нагляду

У Тернополі на автовокзалі викрали двох дівчаток восьми і дев'яти років. Про це повідомила користувач Іванна Мыронюк на сторінці спільноти "Матері в молитві" в Facebook.

"Прошу про молитву і максимальний репост, щоб поліція швидко знайшла двох дівчаток восьми і дев'яти років, який викрали вночі в Тернополі на автовокзалі", - написала вона.

За словами жінки, діти перебували без нагляду, бо їх батько пішов вживати алкогольні напої.

"Батько пішов бухати і залишив дітей без нагляду в приміщенні автостанції – віз до мами, яка була на відпочинку", - додала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Матері в молитві/Ivanna Myroniuk)

Раніше повідомлялося, що у Харківській області пенсіонер викрав дев'ятирічну дівчинку.

Правоохоронці розповіли, що 7 червня у поліцію звернулася 30-річна мешканка Куп'янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня дочка.

Коротко про головне за 14 червня