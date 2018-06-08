"Запер в котельной" в Харьковской области пенсионер похитил девятилетнюю девочку

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних

В Купянском районе Харьковской области пенсионер похитил девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Правоохранители рассказали, что 7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером пропала ее малолетняя дочь.

Фото: npu.gov.ua

Полицейским заявительница рассказала, что, возможно девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты.

Фото: npu.gov.ua

Как рассказал начальник Купянского отдела полиции Сергей Веретин, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции.

Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию относительно возможного похитителя ребенка, на которого указала мать.

К тому же выяснилось, что данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых его держал 67-летний пенсионер, привели в шок даже опытных правоохранителей.

Фото: npu.gov.ua

На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он опять возьмется за старое. Свою работу человек выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.

Сейчас девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, его показания стали основанием для открытия уголовного производства.

Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в сети сообщили, что полиция Киева задержала известного догхантера, адвоката, журналиста Алексея Святогора.

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