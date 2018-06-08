"Замкнув в котельні" в Харківській області пенсіонер викрав дев'ятирічну дівчинку

Раніше він вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх

У Куп'янському районі Харківської області пенсіонер викрав дев’ятирічну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Правоохоронці розповіли, що 7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня донька.

Фото: npu.gov.ua

Поліцейським заявниця розповіла, що, можливо дівчинка може знаходитися у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купував їй продукти.

Фото: npu.gov.ua

Як розповів начальник Куп’янського відділу поліції Сергій Веретін, на пошуки дівчинки відразу вирушили наряди групи швидкого реагування патрульної поліції.

Правоохоронці вирішили в першу чергу відпрацювати інформацію щодо можливого викрадача дитини, на якого вказала мати.

До того ж з’ясувалося, що дана особа раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. За місцем роботи даного громадянина поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину. Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців.

Фото: npu.gov.ua

На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим та сумлінним працівником із 30-річним стажем.

Зараз дівчинку передано матері, з нею працюють лікарі та психологи. Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження.

Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше повідомлялося, що в мережі повідомили, що поліція Києва затримала відомого доґхантера, адвоката, журналіста Олексія Святогора.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії