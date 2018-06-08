Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Замкнув в котельні" в Харківській області пенсіонер викрав дев'ятирічну дівчинку

STYLERLIFE        08.06.2018 - 22:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Раніше він вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх

У Куп'янському районі Харківської області пенсіонер викрав дев’ятирічну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Правоохоронці розповіли, що 7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня донька.

Фото: npu.gov.ua

Поліцейським заявниця розповіла, що, можливо дівчинка може знаходитися у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купував їй продукти.

Фото: npu.gov.ua

Як розповів начальник Куп’янського відділу поліції Сергій Веретін, на пошуки дівчинки відразу вирушили наряди групи швидкого реагування патрульної поліції.

Правоохоронці вирішили в першу чергу відпрацювати інформацію щодо можливого викрадача дитини, на якого вказала мати.

До того ж з’ясувалося, що дана особа раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. За місцем роботи даного громадянина поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину. Умови, в яких її  тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців.

Фото: npu.gov.ua

На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе. Свою роботу чоловік виконував старанно, вважався досвідченим та сумлінним працівником із 30-річним стажем.  

Зараз дівчинку передано матері, з нею працюють лікарі та психологи.  Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження.

Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.  

Раніше повідомлялося, що в мережі повідомили, що поліція Києва затримала відомого доґхантера, адвоката, журналіста Олексія Святогора.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії

Під Києвом підлітки "розважалися", кидаючи каміння в автомобілі У Кременчуці мати залишила дітей самих і пішла пиячити з подругою
Теги: педофилия, педофил, діти, Харьковская область
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся