"Помогли неравнодушные": в сети рассказали о ситуации с украинскими детьми в аэропорту Батуми (фото, видео)

Задержка рейса произошла более чем на 1 сутки

Украинские школьники из Николаева отправились в Батуми, Грузия, на фестиваль представлять Украину на конкурсе. Домой они должны были отправиться еще 30 июня, однако рейс задержали и дети были брошены на произвол судьбы. В социальной сети Facebook поделились фотографиями с аэропорта, а также историями, которые произошли с ними во время ожидания рейса.

"Вот так вот сутки мы сидим в Грузии в аэропорту!!!! Спасибо авиакомпании BRAVO мы Вас долго не забудем!!!!! Никаких конкретных фактов! Ничего! Ни совести, ни помощи! Проплатили отдых, вылететь не можем! Расселение оплачиваем сами. Аэропорт маленький, -20 стульев, сидим кто на полу, дети спят на чемоданах! Воду и еду привезли неравнодушные! Вечером возле аэропорта все магазины закрыты! Сидим заложники ситуации! Посол Украины в Грузии сказал, что помочь нам ничем не может!!!!!! А кто может? Кому звонить? Куда стучать? От кого ждать помощи????", — пишет пользователь Ксения Дубенчук.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Ксения Дубенчук

Фото: (facebook.com/Ксения Дубенчук)

Также своей историей поделилась Яна Молодай

"Ситуация СОС!!!! Наши дети полетели представлять Украину на фестиваль в Грузию! Дети уже вторые сутки сидят в аэропорту, рейс все время переносят. Дети голодные, без воды и никому нет дела, сидят на полу, т.к. в аэропорту нет условий. Поесть даже негде. Представителя авиакомпании в Грузии нет, телефоны не отвечают, сайты заблокированы. Посольство в Грузии будучи в курсе ситуации даже не соизволило приехать в аэропорт. Сегодня связалась с ними по телефону, они разводят плечами и говорят, что решают ситуацию", — пишет она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Яна Молодай

Фото: (facebook.com/Яна Молодай)

Около 18:00 аэропорт был заблокирован из-за отмены рейса. Недовольные клиенты авиакомпании скандируют "Самолет" требуя скорейшей посадки.

В комментариях пользователи шокированы ситуацией.

"Это вообще ни в какие ворота. Где грузинское гостеприимство ??? Только вчера читала о турах туда, после такого даже не подумаю туда ехать", "Гостеприимство закончено! Где наш туроператор?! Понятно, что у Браво сломаны все самолеты, как нам рассказывают! Почему не ищут замену и не возвращают детей на родину!!!", "Ужас!!!", "Яночка, плачу с тобой. Ну почему же власти Грузии и Украины бездействуют!!!!! Господи, помоги деткам!" – пишут возмущенные пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/Яна Молодай

"Сейчас подтвердили, что самолет вылетел и будет в Батуми через час . Наши ждут в аэропорту", — пишет Яна Молодай около 19:30.

Скриншот комментария поста аккаунта facebook.com/Яна Молодай

Напомним, что ранее начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в Twitter сообщил, что из Батуми (Грузия) в Киев вечером, 1 июля, вылетит самолет, который должен был осуществить рейс 30 июня.