"Допомогли небайдужі": в мережі розповіли про ситуацію з українськими дітьми в аеропорту Батумі (фото, відео)

Затримка рейсу сталася більш ніж на 1 добу

Українські школярі з Миколаєва вирушили в Батумі, Грузія, на фестиваль представляти Україну на конкурсі. Додому вони повинні були відправитися ще 30 червня, однак рейс затримали і діти були кинуті напризволяще. У соціальній мережі Facebook поділилися фотографіями з аеропорту, а також історіями, які сталися з ними під час очікування рейсу.

"Ось так от добу ми сидимо в Грузії в аеропорту!!!! Спасибі авіакомпанії BRAVO ми Вас довго не забудемо!!!!! Ніяких конкретних фактів! Нічого! Ні совісті, ні допомоги! Проплатили відпочинок, вилетіти не можемо! Розселення оплачуємо самі. Аеропорт маленький, -20 стільців, сидимо хто на підлозі, діти сплять на валізах! Воду та їжу привезли небайдужі! Ввечері біля аеропорту всі магазини закриті! Сидимо заручники ситуації! Посол України в Грузії сказав, що допомогти нічим не може нам!!!!!! А хто може? Кому дзвонити? Куди стукати? Від кого чекати допомоги????", — пише користувач Ксенія Дубенчук.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Ксения Дубенчук

Фото: (facebook.com/Ксенія Дубенчук)

Також своєю історією поділилася Яна Молодай

"Ситуація СОС!!!! Наші діти полетіли представляти Україну на фестиваль у Грузію! Діти вже другу добу сидять в аеропорту, рейс весь час переносять. Діти голодні, без води і нікому немає справи, сидять на підлозі, т. я. в аеропорту немає умов. Поїсти навіть ніде. Представника авіакомпанії в Грузії немає, телефони не відповідають, заблоковані сайти. Посольство в Грузії будучи в курсі ситуації навіть не зволило приїхати в аеропорт. Сьогодні зв'язалася з ними по телефону, вони знизують плечима і кажуть, що вирішують ситуацію", — пише вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Яна Молодай

Фото: (facebook.com/Яна Молодай)

Близько 18:00 аеропорт був заблокований через скасування рейсу. Незадоволені клієнти авіакомпанії скандують "Літак" вимагаючи швидкої посадки.

У коментарях користувачі шоковані ситуацією.

"Це взагалі ні в які ворота. Де грузинська гостинність ??? Тільки вчора читала про тури туди, після такого навіть не подумаю туди їхати", "Гостинність закінчено! Де наш туроператор?! Зрозуміло, що у Браво зламані всі літаки, як нам розповідають! Чому не шукають заміну і не повертають дітей на батьківщину!!!", "Жах!!!", "Яночка, плачу з тобою. Ну чому ж влада Грузії і України не діють!!!!! Господи, допоможи діткам!" – пишуть обурені користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/Яна Молодай

"Зараз підтвердили, що літак вилетів і буде в Батумі через годину . Наші чекають в аеропорту", — пише Яна Молодай близько 19:30.

Скріншот коментаря поста облікового запису facebook.com/Яна Молодай

Нагадаємо, що раніше начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич у Twitter повідомив, що з Батумі (Грузія) до Києва ввечері, 1 липня, вилетить літак, який повинен був здійснити рейс 30 червня.