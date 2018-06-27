Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с простолюдином

Принцесса Аяко покидает королевскую семью

Японская принцесса Аяко Такамадо отрекается от королевского статуса из-за того, что хочет выйти замуж за простого человека. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на Агентство императорской семьи Японии.

Стоит отметить, что Аяко, которая является третьей и самой младшей дочкой двоюродного брата императора Ахикито, станет уже второй принцессой, которая отказывается от своего титула ради брака с простолюдином.

Скриншот видео: Кей Мория и Аяко Такамадо (cnn.com)

Избранником принцессы стал 32-летний работник судоходной компании NYK Line Кей Мория. Молодые люди встретились больше года назад. Они собираются пожениться 29 октября в Токио.

Согласно японскому императорскому праву, Аяко Такамадо должна будет покинуть семью после того, как пара обменяется клятвами. Также ей выплатят бонус в размере около миллиона долларов.

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