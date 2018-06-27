Японська принцеса відмовилася від титулу заради весілля з простолюдином

Принцеса Аяко залишає королівську сім'ю
Японська принцеса Аяко Такамадо відрікається від королівського статусу з-за того, що хоче вийти заміж за просту людину. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на Агентство імператорської сім'ї Японії.
Варто відзначити, що Аяко, яка є третьою і наймолодшою донькою двоюрідного брата імператора Ахікіто, стане вже другою принцесою, яка відмовляється від свого титулу заради шлюбу з простолюдином.
Скріншот відео: Кей Морія і Аяко Такамадо (cnn.com)
Обранцем принцеси став 32-річний працівник судноплавної компанії NYK Line Кей Морія. Молоді люди зустрілися більше року тому. Вони збираються одружитися 29 жовтня в Токіо.
Згідно з японським імператорським правом, Аяко Такамадо повинна буде покинути сім'ю після того, як пара обміняється клятвами. Також їй виплатять бонус у розмірі близько мільйона доларів.
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