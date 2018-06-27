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Японська принцеса відмовилася від титулу заради весілля з простолюдином

STYLERLIFE        27.06.2018 - 23:43
Фото: принцеса Аяко Такамадо (wikimedia.org/kounosu)
Фото: принцеса Аяко Такамадо (wikimedia.org/kounosu)

Принцеса Аяко залишає королівську сім'ю

Японська принцеса Аяко Такамадо відрікається від королівського статусу з-за того, що хоче вийти заміж за просту людину. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на Агентство імператорської сім'ї Японії.

Варто відзначити, що Аяко, яка є третьою і наймолодшою донькою двоюрідного брата імператора Ахікіто, стане вже другою принцесою, яка відмовляється від свого титулу заради шлюбу з простолюдином.

Скріншот відео: Кей Морія і Аяко Такамадо (cnn.com)

Обранцем принцеси став 32-річний працівник судноплавної компанії NYK Line Кей Морія. Молоді люди зустрілися більше року тому. Вони збираються одружитися 29 жовтня в Токіо.

Згідно з японським імператорським правом, Аяко Такамадо повинна буде покинути сім'ю після того, як пара обміняється клятвами. Також їй виплатять бонус у розмірі близько мільйона доларів.

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Теги: весілля, япония, титул
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