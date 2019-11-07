Порошенко услышали на оккупированных территориях в эфире волонтерского радио "Тризуб ФМ"

Петр Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко в прямом радиоэфире обратился ко всем, кто на Донбассе защищает Украину

Во время рабочей поездки на Восток Украины Петр Порошенко с членами команды привезли для радиостанции "Тризуб ФМ" новый передатчик. В Карловке, откуда вещает радиостанция, Порошенко во время прямого радиоэфира рассказал слушателям с Донбасса про свои впечатления от многочисленных встреч с проукраинскими активистами и военными.

"Тризуб ФМ" – радиостанция, которая является очень зубастая в эфире и несет украинскую мысль, украинскую песню, украинскую музыку, украинское слово для тех, кто любит Украину. Это радиостанция, откуда вы можете услышать правду, это радиостанция, которая подтверждает, что Украина за мир, и мир для Украины превыше всего. Мир, а не капитуляция. Мир, а не сдача интересов Украины. Мир и защита каждого украинца, независимо от того, на какой территории он бы не был – на территории свободной Украины или на оккупированной территории. Мы гордимся, что мы украинцы", – обратился к слушателям Петр Порошенко.

"Мы сегодня делаем все для того, чтобы увеличить и улучшить вашу возможность слышать украинское слово и украинскую песню. И сегодня мы к фантастической команде радиостанции "Тризуб ФМ" прибыли не с пустыми руками – мы привезли новый радиопередатчик. Те, кто поддерживает Украину и украинское радио, поддерживает радио "Тризуб", будет иметь возможность слушать, наслаждаться более качественным сигналом, который будет доставлен новым украинским радиопередатчиком", – сообщил Порошенко.

Он также проинформировал, что радио наконец получило соответствующие лицензии на вещание.

"И делают это ребята-энтузиасты, ребята-волонтеры, совмещая, кстати, лечение зубов для украинских воинов и гражданских, которые расположены здесь, в прифронтовой зоне. И несут месседж на украинском языке, украинскую песню, для того, чтобы укреплять Украинское Государство", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Радио "Тризуб ФМ" созданное врачами-добровольцами, которые в Карловке организовали стоматологическую помощь бойцам ВСУ. В стоматологии сейчас современное оборудование, необходимые медикаменты, здесь вахтовым методом работают лучшие врачи Украины. За 4 года здесь волонтерили около двух сотен врачей, которые оказали профессиональную помощь более 35 тыс. пациентов.

Петр Порошенко в прямом радиоэфире пожелал всем, кто на Донбассе защищает Украину, чтобы наша армия продвинулась вплоть до границы и полностью восстановила украинский суверенитет, украинскую власть, украинский флаг, украинский язык и украинское государство на всей оккупированной территории.

Сегодня имел огромное удовольствие быть в Карловке, откуда ведет вещание известное волонтерское радио Трезубец ФМ / Tryzub FM. Обратился к наших военных и украинцев на временно оккупированных территориях в эфире станции. Их слово настолько мощное оружие против российской пропаганды, что сепаратисты уничтожили их передатчик. Поэтому сегодня мы привезли новый, который позволит охватить еще больше временно оккупированной территории. Спасибо "Тризуб ФМ", что создаете украинский контент для Донбасса и несете украинскую мнению, украинскую песню и украинское слово для тех, кто любит Украину! Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 7 ноября 2019 г.

Порошенко обратился к украинцам