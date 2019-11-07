Порошенка почули на окупованих територіях в ефірі волонтерського радіо Тризуб ФМ

Петро Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко у прямому радіоефірі звернувся до всіх, хто на Донбасі боронить Україну

Під час робочої поїздки на Схід України Петро Порошенко з членами команди привезли для радіостанції Тризуб ФМ новий передавач. У Карлівці, звідки мовить радіостанція, Порошенко під час прямого радіоефіру розповів слухачам з Донбасу про свої враження від численних зустрічей із проукраїнськими активістами і військовими.

"Тризуб" – радіостанція, яка є дуже зубата в ефірі і несе українську думку, українську пісню, українську музику, українське слово для тих, хто любить Україну. Це радіостанція, звідки ви можете почути правду, це радіостанція, яка підтверджує, що Україна за мир, і мир для України є понад усе. Мир, а не капітуляція. Мир, а не здача інтересів України. Мир і захист кожного українця, незалежно від того, на якій території він би не був – на території вільної України або на окупованій території. Ми пишаємося, що ми українці", – звернувся до слухачів Петро Порошенко.

"Ми сьогодні робимо все для того, щоби збільшити і покращити вашу можливість чути українське слово і українську пісню. І сьогодні ми до фантастичної команди радіостанції Тризуб прибули не з порожніми руками – ми привезли новий радіопередавач. Ті, хто підтримує Україну і українське радіо, підтримує радіо Тризуб, буде мати можливість слухати, насолоджуватися більш якісним сигналом, який буде доставлений новим українським радіопередавачем", – повідомив Порошенко.

Він також поінформував, що радіо нарешті отримало відповідні ліцензії на мовлення.

"І роблять це хлопці-ентузіасти, хлопці-волонтери, поєднуючи, до речі, лікування зубів для українських воїнів і цивільних, які розташовані тут, у прифронтовій зоні. І несе месседж українською мовою, українську пісню, для того, щоб укріплювати Українську Державу", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Радіо Тризуб ФМ створене лікарями-добровольцями, які у Карлівці організували стоматологічну допомогу бійцям ЗСУ. У стоматології наразі сучасне обладнання, необхідні медикаменти, тут вахтовим методом працюють найкращі лікарі України. За 4 роки тут волонтерили близько двох сотень лікарів, які надали фахову допомогу понад 35 тис. пацієнтів.

Петро Порошенко у прямому радіоефірі побажав всім, хто на Донбасі боронить Україну, аби наша армія просунулась аж до кордону і повністю відновила український суверенітет, українську владу, український прапор, українську мову і українську державу на всій окупованій території.

Сьогодні мав величезне задоволення бути в Карлівці, звідки веде мовлення відоме волонтерське радіо Тризуб ФМ / Tryzub FM. Звернувся до наших військових та українців на тимчасово окупованих територіях в ефірі станції. Їхнє слово настільки потужна зброя проти російської пропаганди, що сепаратисти знищили їхній передавач. Тому сьогодні ми привезли новий, який дозволить охопити ще більше тимчасово окупованої території. Дякую "Тризуб ФМ", що створюєте український контент для Донбасу та несете українську думку, українську пісню та українське слово для тих, хто любить Україну! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 7 листопада 2019 р.

Порошенко звернувся до українців