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Порошенко вручил награды бойцам, которые возвращали украинские села в Луганской области

STYLERLIFE        17.03.2018 - 16:23
Фото: Порошенко на передовой (facebook.com/10brygada)
Фото: Порошенко на передовой (facebook.com/10brygada)

Бойцы 10 бригады в прошлом году вернули под украинский контроль два села из серой зоны

Петр Порошенко наградил солдат, которые в прошлом году возвращали Новоалександровку и Катериновку. Для того, чтобы отдать награды своим обладателям президент прибыл на передовую.

В село Екатериновка не приезжают даже наблюдатели миссии ОБСЕ. Ведь оттуда к линии огня всего один километр. Село ежедневно обстреливают, а диверсионные группы устанавливают растяжки и мины.

К началу февраля 2018 года Екатериновка была в серой зоне. Поэтому туда могли попасть как украинские военные, так и боевики так называемой "ЛНР". Чтобы вернуть село Украине бойцы начали окапываться здесь еще с 1 января, вспоминает Владислав. То, что Екатериновка и соседняя Новоалександровка сейчас снова с Украиной и его заслуга также.

"Мы тайно зашли в населенные пункты и там оборудовали позиции и наблюдательные посты. Затем мы начали оборудовать позиции для того, чтобы полностью закрепиться в населенном пункте. Мы так и не были уличены врагом до полного объявления того, что Екатериновка — наш населенный пункт", — рассказал военнослужащий ВСУ Владислав.

Операция прошла без единого выстрела и потерь. За это Владислав получил из рук главнокомандующего заслуженную награду — орден Богдана Хмельницкого 3 степени. А его собрата Владимира наградили медалью за военную службу Украины.

"Я сам не могу выполнить объем задач, который выполняет подразделение. Подразделение и личный состав выполняют со мной задачи уже второй год. Поэтому я не могу сказать, что это лично моя награда. Здесь есть заслуга каждого", — подчеркнул военнослужащий ВСУ Владимир.

Президент наградил бойцов ЗСУ (видео: 24tv.ua)

Вспомнили во время награждения и Сабину Галицкую. 23-летнего медика, которая в феврале погибла, возвращаясь с Катериновки. Туда она отвозила лекарства для тех, у кого проблемы с сердцем и гипертоникам. Когда ехала назад еще с тремя военными, то в машину с красным крестом попала противотанковая ракета. Девушка погибла на месте

"Для того, чтобы жители почувствовали заботу Украины, отдала свою жизнь боец ​​бригады Сабина. Она стала символом. Символом, как украинские военнослужащие относятся с риском для жизни, относятся к защите, к нуждам гражданского населения", — сказал Петр Порошенко.

 

Петр Порошенко награлил бойцов ЗСУ и проведал местных жителей (фото: facebook.com/10brygada)

 

Петр Порошенко награлил бойцов ЗСУ и проведал местных жителей (фото: facebook.com/10brygada)

"Мы возвращали города для того, чтобы люди узнали о лучшей жизни. Узнали о том, что есть что-то лучше чем русский "мир" и "русская весна". Мы им показали то, что Украина о них заботится и хочет их вернуть к себе. Хочет, чтобы они жили, как люди", — подчеркнул военнослужащий ВСУ Владислав.

Скриншот страницы facebook.com/10brygada

Военные в свою очередь вручили Петру Порошенко нагрудный знак — цветок эдельвейс, который служит символом бригады.

Напомним, жители давно освобожденного Славянска признаются, что оккупацию запомнят на всю жизнь.


 

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