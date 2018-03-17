Порошенко вручив нагороди бійцям, які повертали українські села в Луганській області

Бійці 10 бригади в минулому році повернули під український контроль два села із сірої зони

Петро Порошенко нагородив солдат, які в минулому році повертали Новоолександрівку і Катеринівку. Для того, щоб віддати нагороди своїм власникам президент прибув на передову.

У село Катеринівка не приїжджають навіть спостерігачі місії ОБСЄ. Адже звідти до лінії вогню всього один кілометр. Село щодня обстрілюють, а диверсійні групи встановлюють розтяжки і міни.

До початку лютого 2018 року Катеринівка була в сірій зоні. Тому туди могли потрапити як українські військові, так і бойовики так званої "ЛНР". Щоб повернути село Україні бійці почали обкопуватися тут ще з 1 січня, згадує Владислав. Те, що Катеринівка і сусідня Новоолександрівка зараз знову з Україною і його заслуга також.

"Ми таємно зайшли в населені пункти і там обладнали позиції і наглядові пости. Потім ми почали обладнувати позиції для того, щоб повністю закріпитися в населеному пункті. Ми так і не були викриті ворогом до повного оголошення того, що Катеринівка - наш населений пункт", - розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Операція пройшла без єдиного пострілу і втрат. За це Владислав отримав з рук головнокомандуючого заслужену нагороду - орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. А його побратима Володимира нагородили медаллю за військову службу України.

"Я сам не можу виконати обсяг завдань, який виконує підрозділ. Підрозділ та особовий склад виконують зі мною завдання вже другий рік. Тому я не можу сказати, що це особисто моя нагорода. Тут є заслуга кожного", - підкреслив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Президент нагородив бійців ЗСУ (відео: 24tv.ua)

Згадали під час нагородження і Сабіну Галицьку. 23-річного медика, яка в лютому загинула, повертаючись з Катеринівки. Туди вона відвозила ліки для тих, у кого проблеми з серцем і гіпертонікам. Коли їхала назад ще з трьома військовими, то в машину з червоним хрестом потрапила протитанкова ракета. Дівчина загинула на місці

"Для того, щоб жителі відчули турботу України, віддала своє життя боєць бригади Сабіна. Вона стала символом. Символом, як українські військовослужбовці ставляться з ризиком для життя, належать до захисту, до потреб цивільного населення", - сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко награліл бійців ЗСУ і провідав місцевих жителів (фото: facebook.com/10brygada)

Петро Порошенко награліл бійців ЗСУ і провідав місцевих жителів (фото: facebook.com/10brygada)

"Ми повертали міста для того, щоб люди дізналися про краще життя. Дізналися про те, що є щось краще ніж російська" світ "і" російська весна ". Ми їм показали те, що Україна про них піклується і хоче їх повернути до собі. Хоче, щоб вони жили, як люди ", - підкреслив військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Скріншот сторінки facebook.com/10brygada

Військові в свою чергу вручили Петру Порошенко нагрудний знак - квітка едельвейс, який служить символом бригади.

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