"Пощечина силовым структурам "ДНР": стало известно о "бумажной" проукраинской акции (фото)

В Горловке и Донецке украинские активисты украсили улицы патриотическими листовками

В двух населенных пунктах оккупированного Донбасса неизвестные патриоты расклеили по всему городу проукраинские листовки, напоминающие местным жителям о их настоящей родине. Соорганизаторы акции утверждают, что эти меры были предприняты перед празднованием в "ДНР" годовщины "референдума" — "Н" 11 мая, но фото опубликовали только сейчас. Об этом сообщает издание "Новинарня".

Фото: (novynarnia.com)

"Накануне празднования "дня безумия ДНР" 11 мая (годовщина "референдума" – "Н"), которое отмечалось под массовку согнанных бюджетников и ватноголовых зомби, группа патриотов Украины дала неплохую пощечину всем силовым структурам и власти недогосударства. И оригинальным способом поздравила их такими вот листовками", – рассказали соорганизаторы акции.

Фото: (novynarnia.com)

Соорганизаторы акции рассказали, почему активисты обнародовали фото только сейчас. Сделано это было из соображений безопасности, поскольку видео с камер наблюдения удаляются автоматически в течение 10 дней. Участники акции выждали время, чтоб обезопасить подпольщиков, после чего опубликовали фото маленькой победы в сетях.

Фото: (novynarnia.com)

На листовках, стилизованных под флаг Украины с трезубцем и вышитым орнаментом, можно было прочитать надписи "Борись за свое будущее", "Донбасс — это Украина", "Вместе мы вернем мир в наши дома".

Фото: (novynarnia.com)

Кстати, в оккупированном Россией Крыму выбрасывают в урны для мусора листовки "Я помню, я горжусь" с портретами участников Второй мировой войны. Соответствующие фото опубликованы на странице "Крымский бандеровец" в соцсети Twitter.

"Крым. Оккупанты набирают детей в детский лагерь, где из них будут готовить мясо на убой во славу сцаря", - сообщили в сети.

Видео: video.rbc.ua