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"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами

STYLERLIFE        30.05.2018 - 14:28
Туристы в Египте (фото: russiannewsar.com)
Туристы в Египте (фото: russiannewsar.com)

По словам местных жителей, с россиянами всегда была куча проблем

Работник одного из египетских отелей признался, что до недавнего времени в этой стране не видели особых различий между украинскими и российскими туристами. Об этом пишет журнал "Країна".

По его словам, в последнее время российских туристов в Египте стало меньше, но на смену им начали приезжать европейцы. Они хоть и тратят меньше, чем граждане РФ, но зато работники отелей "имеют спокойную голову".

"С россиянами была куча проблем. Особенно - на их национальные праздники. Пили много алкоголя, а потом устраивали разборки. Мы не можем полицию вызвать на нашего туриста. Успокаивали сами, как могли. Раньше не понимал разницу между россиянами и украинцами: оба белые, говорят на одном языке. Теперь различаю: украинцы не скандалят и всегда благодарят. Россияне платят 400-500 долларов, а ведут себя, как будто 5000 выложили", - признался работающий на рецепции Мухаммед.

Туристы в Египте (фото: korapatblog.blogspot)

Ревизор в египетской компании по выпуску органической косметики Юлия из Полтавы, которая живет в Шарм-эль-Шейхе, рассказала, что ей поначалу говорили, что "украинцы и европейцы - жадные".

"Объясняла, что мы не жадные, а рациональные. Украинец или европеец купит вещь, если будет понимать ее реальную стоимость. Даже если завтра сюда приедет российский турист, это будет уже другой турист. Он не станет покупать какую-то вазу за 50 долларов, когда реально она стоит 20. Как ни крути - их кошельки сильно исхудали", - сказала Юлия.

Несколько лет назад женщина помогала посольству РФ, когда у россиян на отдыхе возникали страховые медицинские случаи.

"Последний случай был вопиющим. Приехала в Шарм бригада механизаторов из Челябинска. Купили средство для поднятия потенции. Оно эффективное, но пить его нельзя больше двух чайных ложек в день. А они по бутылке выпили. Через время у них началась жуткая диарея. Персонал отеля в шоке. Диарея - это не кашель. Трое в туалете, пятеро - в очереди", - вспомнила украинка.

Хайп-такси: сколько денег нужно на отпуск

Напомним, в одном из отелей Турции поймали россиянку, которая пыталась вывезти из гостиницы столовый сервиз, полотенца, туалетную бумагу и даже пакетированный чай. На вопрос от работников отеля, зачем ей это все, она ответила, что она заплатила за путевку.

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Теги: туристы
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