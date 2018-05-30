"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами

За словами місцевих жителів, з росіянами завжди була купа проблем

Працівник одного з єгипетських готелів зізнався, що до недавнього часу в цій країні не бачили особливих відмінностей між українськими та російськими туристами. Про це пише журнал "Країна".

За його словами, останнім часом російських туристів в Єгипті стало менше, але на зміну їм почали приїжджати європейці. Вони хоч і витрачають менше, ніж громадяни РФ, але зате працівники готелів "мають спокійну голову".

"З росіянами була купа проблем. Особливо - на їхні національні свята. Пили багато алкоголю, а потім влаштовували розборки. Ми не можемо поліцію викликати на нашого туриста. Заспокоювали самі, як могли. Раніше не розумів різницю між росіянами та українцями: обидва білі, говорять на одній мові. Тепер розумію: українці не скандалять і завжди дякують. Росіяни платять 400-500 доларів, а ведуть себе, як ніби 5000 виклали", - зізнався Мухаммед, що працює на рецепції

Туристи в Єгипті (фото: korapatblog.blogspot)

Ревізор в єгипетській компанії по випуску органічної косметики Юлія з Полтави, яка живе в Шарм-ель-Шейсі, розповіла, що їй спочатку говорили, що "українці і європейці - жадібні".

"Пояснювала, що ми не жадібні, а раціональні. Українець чи європеєць купить річ, якщо буде розуміти її реальну вартість. Навіть якщо завтра сюди приїде російський турист, це буде вже інший турист. Він не стане купувати якусь вазу за 50 доларів, коли реально вона коштує 20. Як не крути - їхні гаманці добряче схудли", - сказала Юлія.

Кілька років тому жінка допомагала посольству РФ, коли у росіян на відпочинку виникали страхові медичні випадки.

"Останній випадок був кричущим. Приїхала в Шарм бригада механізаторів з Челябінська. Купили засіб для підняття потенції. Він ефективний, але пити його не можна більше двох чайних ложок в день. А вони випили по пляшці. Через деякий час у них почалася страшна діарея. Персонал готелю в шоці. Діарея - це не кашель. Троє в туалеті, п'ятеро - в черзі", - згадала українка.

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Нагадаємо, в одному з готелів Туреччини зловили росіянку, яка намагалася вивезти з готелю столовий сервіз, рушники, туалетний папір і навіть пакетований чай. На питання від працівників готелю, навіщо їй це все, вона відповіла, що вона заплатила за путівку.