Последний теплый день: синоптики дали прогноз погоды на 19 октября

Коллаж/РБК-Украина

Гидрометцентр сообщил, когда в Украине начнуться холода

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 19 октября в столице сохранится безоблачная и теплая погода, однако в субботу начнет холодать.

Дневная температура станет ниже, особенно в западных областях Украины.

Осадков пока не ожидается. Ночью и утром в стране, помимо южных и восточных областей, местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9 градуса тепла, на побережье морей до 12 градусов; днем 17-22 градуса, на Закарпатье и Прикарпатье местами 11-16 градусов выше нуля.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+ 8 градусов, днем +18…+20 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градуса, днем +20…+22 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +8…+10 градуса, днем +19…+22 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градусов.

В Киеве 19 октября без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер слабый. Температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.

Отметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была 21,2° в 1957 году, самая низкая ночью -4,5° в 1976 году.

Также мы рассказывали о том, когда в Украине придет похолодание и закончится "бабье лето".

Видео: РБК-Украина